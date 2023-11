Risultati e classifiche Europa League: duello De Zerbi-Gattuso, Leverkusen qualificato, cade il Liverpool

Si gioca la quarta giornata dell’Europa League: i risultati e le classifiche di tutti i gironi della competizione europea che vede in campo anche Roma e Atalanta

09-11-2023 23:27

Si scende in campo per la quarta giornata. L’Europa League riparte con una giornata molto interessante perché ora non si può più sbagliare. A due giornate dal termine dei gironi, gli scontri si fanno sempre più “urgenti” e con le squadre alla ricerca dei punti per ottenere il pass qualificazione.

Liverpool ko a Tolosa

Gli anticipi di Europa League si sono chiusi con la sconfitta per 2-0 della Roma, ma non è stato questo l’unico k.o. clamoroso della serata. A perdere, infatti, è stato anche il Liverpool, che in casa del Tolosa si è fatto beffare da i francesi, autori di un grande match. La squadra di Klopp ha tentato una rimonta nel finale, ma dopo il gol al 89′ di Diogo Jota non è arrivata la rete del pareggio, con la sfida che si è chiusa 3-2 per i padroni di casa. I Reds rimangono comunque al primo posto del girone, a quota nove punti, seguiti dai francesi (7), dalla Royale Union (4) e dal Lask (3), che ha conquistato la prima vittoria in Europa proprio contro la squadra belga vincendo per 3-0.

Bene il Brighton di De Zerbi, Leverkusen qualificato

Bene, invece, il Brighton di Roberto De Zerbi, che ora è secondo nella classifica del girone B: grande vittoria per 2-0 sull’Ajax, ultimo con due pareggi e due sconfitte. Decisivo, ancora una volta, Ansu Fati, che insieme a Adingra ha scritto il suo nome nel registro dei marcatori. Dalle gara delle 18:45 è arrivata anche la prima qualificazione agli ottavi: il Bayer Leverkusen ha battuto il Qarabag per 1-0 con un rigore di Boniface al 94′, salendo così a quota 12 punti.

Il Marsiglia di Gattuso torna in vetta, Friburgo a valanga

In serata l’Atalanta ha conquistato il pass per gli ottavi battendo per 1-0 un ostico Sturm Gratz grazie al gol di Djimsiti. Nel gruppo A il Friburgo travolge il Tsc e affianca il West Ham in vetta, il Marsiglia di Gattuso risponde al Brighton e batte l’Aek a domicilio salendo in vetta al gruppo B. Tutto facile per il Betis sui ciprioti dell’Aris Limassol, nel gruppo H il Molde si regala una speranza vincendo in casa dell’Hacken.

Europa League: risultati e classifiche

GRUPPO A

West Ham-Olympiakos 1-0

marcatori: 73′ Paqueta

Friburgo-TSC 5-0

marcatori: 24′ Rohl, 56′ Eggestein, 69′ Weisshaupt N., 80′ Adamu, 92′ Doan

Classifica: West Ham 9, Friburgo 9, Olympiakos 4, Tsc 1

GRUPPO B

Aek-Marsiglia 0-2

marcatori: 25′ Mbemba, 93′ Sarr

Ajax-Brighton 0-2

marcatori: 15′ Ansu Fati, 53′ Adingra

Classifica: Marsiglia 8, Brighton 7, Aek 4, Ajax 2

GRUPPO C

Betis-Aris Limassol 4-1

marcatori: 34′ Iglesias, 64′ Rubial, 79′ Roca, 84′ Kokorin. 94′ Ezzalzouli

Rangers-Sparta Praga 2-1

marcatori: 12′ Danilo (R), 20′ Cantwell (R), 77′ Haraslin

Classifica: Betis 9, Rangers 7, Sparta Praga 4, Aris 3

GRUPPO D

Atalanta-Sturm Graz 1-0

marcatori: 50′ Djimsiti

Sporting Lisbona-Rakow Czestochowa 2-1

marcatori: 13′ rig. e 52′ Goncalves (S), 71′ Rundic

Classifica: Atalanta 10, Sporting 7, Sturm 4, Rakow 1

GRUPPO E

Tolosa-Liverpool 3-2

marcatori: 36′ Donnum (T), 58′ Dallinga (T), 74′ aut. CC JR (L), 76′ Magri (T), 89′ Jota (L)

Lask-Royale Union SG 3-0

marcatori: 25′ rig. Horvath, 49′ Talovierov, 77′ Zulj

Classifica: Liverpool 9, Tolosa 7, Union Sg 4, Lask 3

GRUPPO F

Rennes-Panathinaikos 3-1

marcatori: 9′ Rieder (R), 34′ rig. Ioannidis (P), 65′ Salah (R), 70′ rig. Blas (R)

M. Haifa-Villarreal 1-2

marcatori: 30′ Seck (M), 82′ Baena (V), 86′ Sorloth (V)

Classifica: Rennes 9, Villarreal 6, Panathinaikos 4, M.Haifa 1

GRUPPO G

Slavia Praga-Roma 2-0

marcatori: 50′ Jurecka, 74′ Masopust

Servette-S. Tiraspol 2-1

marcatori: 13′ aut. Severin (SH), 84′ Rouillier (S), 93′ rig. Bedia (S)

Classifica: Slavia Praga 9, Roma 9, Servette 4, Tiraspol 1

GRUPPO H

Qarabag-Bayer Leverkusen 0-1

marcatori: 94′ rig. Boniface

Hacken-Molde 1-3

marcatori: 16′ Guldbrandsen, 24′ Eriksen, 65′ Hrstic, 86′ Eriksen

Classifica: Leverkusen 12, Qarabag 6, Molde 6, Hacken 0