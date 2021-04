Europa League, Man Utd-Roma: i convocati di Paulo Fonseca

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Manchester United, valida per l’andata delle Semifinali di Europa League. Settima sfida tra Manchester United e Roma in competizioni europee, con i Red Devils che hanno perso soltanto una delle sei precedenti (4V, 1N) – tutti questi match si sono giocati in Champions League.

Fuori El Shaarawy, che non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio. Aggregati due Primavera, Ciervo e Darboe. Ecco la lista ufficiale:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Smalling, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez

OMNISPORT | 28-04-2021 15:11