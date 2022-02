Europa League, Napoli-Barcellona: i convocati di Spalletti

24-02-2022 12:35

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Barcellona valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Il Napoli ha vinto le ultime due gare casalinghe in competizioni europee, segnando in ciascuna partita tre reti: i partenopei non vincono tre gare europee interne di fila segnando 3+ gol in ciascun match dal 2015.

Queste le scelte di Spalletti:

Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.

OMNISPORT