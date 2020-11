Europa League: Napoli-Rijeka, le probabili formazioni

Il Napoli cerca di superare lo choc per la morte di Diego Armando Maradona: in serata gli azzurri di Gattuso affrontano il Rijeka, con l’obiettivo di portarsi a 9 punti e approfittare del confronto diretto tra AZ Alkmaar e Real Sociedad. Ringhio potrebbe schierare in attacco dal 1′ Petagna, sostenuto da Politano, Zielinski ed Elmas. A centrocampo, Demme e Bakayoko.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna

Rijeka (4-2-3-1): Nevstic; Galovic, Velkovski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Murisic, Andrijasevic, Stefulj; Yateke

OMNISPORT | 26-11-2020 09:27