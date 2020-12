Europa League: nella Top 11 del 6° turno ci sono due rossoneri

La buona prova in Europa League del Milan viene premiata con l’inserimento di due giocatori rossoneri all’interno della migliore formazione del sesto turno. La formazione racchiude ovviamente i migliori giocatori degli ultimi 90 minuti di E.L. ed è per questo che in porta troviamo il portiere rossonero autore di una splendida parata a fine partita e anche il compagno di reparto Dalot, autore di una grande gara.

Tra gli altri, occhio di riguardo per il centrocampista del Molde Eikrem, autore di una doppietta e per gli attaccanti Beier dell’Hoffenheim e Piroe del PSV anche loro autori di ottime doppiette.

FORMAZIONE TOP 11

Ciprian Tătăruşanu (Milan)

Diogo Dalot (Milan)

Yevgen Cheberko (LASK)

Joško Gvardiol (Dinamo Zagabria)

Enric Saborit (Maccabi Tel-Aviv)

Lirim Kastrati (Dinamo Zagabria)

Magnus Wolff Eikrem (Molde)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Leon Bailey (Leverkusen)

Maximilian Beier (Hoffenheim)

Joël Piroe (PSV Eindhoven)

OMNISPORT | 11-12-2020 11:41