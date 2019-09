Europa League: ok United, altra papera di Karius

Tanti gol nella prima giornata di Europa League. Nel gruppo della Roma il Borussia Moenchengladbach viene travolto clamorosamente casa dal Wolfsberger per 4-0. Vittorie per Manchester United, Porto e Rangers, Cutrone a secco nella sconfitta del Wolverhampton contro il Braga. Ancora Karius protagonista in negativo: il portiere del Besiktas con un'uscita avventata regala la prima rete allo Slovan Bratislava, che trionferà per 4-2 sui turchi.

Nel pomeriggio vittoria agevole dell'Arsenal a Francoforte e del Siviglia in Azerbaigian, 3-3 show tra Psv e Sporting Lisbona.

I risultati

Gruppo A

Apoel Nicosia-Dudelange 3-4

Qarabag-Siviglia 0-3

Gruppo B

Dynamo Kiev-Malmö 1-0

Copenaghen-Lugano 1-0

Gruppo C

Basilea-Krasnodar 5-0

Getafe-Trabzonspor 1-0

Gruppo D

Lask-Rosenborg 1-0

Psv Eindhoven-Sporting Lisbona 3-2

Gruppo E

Cluj-Lazio 2-1

Rennes-Celtic 1-1

Gruppo F

Eintracht Francoforte-Arsenal 0-3

Standard Liegi-Vitoria Guimaraes 2-0

Gruppo G

Porto-Young Boys 2-1

Rangers-Feyenoord 1-0

Gruppo H

Espanyol-Ferencvaros 1-1

Ludogorets-Cska Mosca 5-1

Gruppo I

Gent-Saint Etienne 3-2

Wolfsburg-Oleksandriya 3-1

Gruppo J

Borussia Mönchengladbach-Wolfsberg 0-4

Roma-Istanbul Basaksehir 4-0

Gruppo K

Slovan Bratislava-Besiktas 4-2

Wolverhampton-Braga 0-1

Gruppo L

Manchester United-Astana 1-0

Partizan Belgrado-Az Alkmaar 2-2

