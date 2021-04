Europa League, Roma-Ajax: le probabili formazioni

Tutto pronto per la gara di ritorno, valida per i quarti di finale di Europa League, tra Roma e Ajax. La squadra di Fonseca riparte dal 2-1 maturato in terra olandese. Si gioca all’Olimpico alle ore 21:00.

Fonseca ritrova Mkhitaryan, elemento fondamentale per il gioco giallorosso e giocatore di grande esperienza internazionale. In attacco spazio a Dzeko. Il tridente dell’Ajax sarà formato da Antony, Tadic e Neres.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Timber, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Klaassen, Edson Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: ten Hag

