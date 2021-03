Europa League, Roma-Shakhtar: probabili formazioni

Calcio d’inizio alle ore 21.00 questa sera all’ Olimpico dove la Roma ospita lo Shakhtar nell’andata degli ottavi di finale di Europa League .

I giallorossi sono alla ricerca di un’affermazione in campo europeo che manca dalla Coppa delle Fiere 1960/61 e che riporterebbe la Roma ad alzare un trofeo dopo quasi 15 anni di assenza (Coppa Italia 2007/08). Gli ucraini invece puntano a bissare la semifinale raggiunta nella passata edizione per alzare la seconda Coppa Uefa/Europa League della loro storia.

Fonseca ha l’infermeria piena per i tanti infortuni, quindi non saranno della partita Zaniolo, Veretout e Calafiori , con Dzeko e Ibanez che recuperano ma sicuramente non potranno scendere in campo dal primo minuto. In porta è ballottaggio tra Mirante e Pau Lopez mentre in attacco verrà confermato Borja Mayoral con Pellegrini e Mkhitaryan che agiranno alle sue spalle come trequartisti.

Luis Castro schiera in difesa Dodo e Matvienko come terzini con la coppia Kryvtsov-Vitao centralmente e davanti al portiere Trubi. La diga di centrocampo dovrebbe essere composta da Alan Patrick e Maycon, mentre in attacco ci sarà Marlos . Alle spalle del capitano agiranno Solomon, Tete e Taison che costituiranno la linea dei trequartisti.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1) : Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

Shakhtar (4-2-3-1) : Trubi; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Alan Patrick, Maycon; Solomon, Tete, Taison; Marlos. All. Castro

OMNISPORT | 11-03-2021 09:16