Europa League, Sturm Graz-Lazio: le probabili formazioni

06-10-2022 08:14

Terza partita in Europa League per i ragazzi di Maurizio Sarri: la Lazio dovrà affrontare la trasferta contro lo Sturm Graz, sfida importantissima per decidere le sorti di un girone fin qui molto equilibrato.

Tra le fila del club austriaco, in porta largo a Siebenhandl, con la solita difesa a quattro composta da Affengruber e Wuthrich con Gazibegovic e Dante sulle fasce. A centrocampo agiranno Hierlander, Stankovic e Prass. Il posto dell’infortunato Emegha, sarà preso dal giovanissimo Boving assieme ad Ajeti.

Anche per la Lazio non si prevede un grande turnover con Sarri che continua a preferire Provedel tra i pali. In difesa Romagnoli potrebbe essere accompagnato da Gila, con Marusic e Hysaj pronto a far rifiatare Lazzari. Davanti Pedro e Felipe Anderson saranno i supporti principali per l’unica punta Ciro Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Ajeti. All. Ilzer

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri