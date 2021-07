European Challenger, esordio ok per l’Italia di Vertemati

Debutto positivo per gli azzurri di coach Vertemati all’European Challenger Under 20. A Brno, nel primo impegno alla City Hall Vovoda, gli azzurri hanno superato 66-63 la Repubblica Ceca in un match che ha visto i rivali controllare a lungo inerzia e punteggio.

Finiti sotto di 15 lunghezze nel terzo quarto però, Arletti (miglioer degli italiani con 16 punti) e compagni sono saliti di colpi e con un finale al cardiopalma hanno finalizzato con successo la rimonta portando a casa la prima vittoria nella competizione.

Il torneo ora, per la Nazionale Under 20, proseguirà domani con la sfida alla Croazia in programma alle 14.30.

IL TABELLINO

Italia-Repubblica Ceca 66-63 (18-17, 10-24, 15-9, 23-13)

Italia: Schina 4 (2/2), Arletti 16 (1/3, 4/8), Spagnolo 9 (2/9, 0/4), Casarin 14 (3/5, 2/5), Virginio ne, Donadio, Grant (0/1, 0/1), Borra 2 (1/2), Basso, Ladurner 6 (3/10), Del Chiaro 2 (1/1), Diouf 13 (3/5, 1/3). All. Vertemati

Rep. Ceca: Hanzlik 16 (3/4, 3/12), Vlk, Bohm 14 (5/9, 1/3), Burda (0/1 da tre), Sykora 3 (0/3, 1/3), Svojanovsky 5 (1/3, 1/5), Tyml ne, Pelikan, Svoboda 10 (1/8, 0/1), Balint 10 (1/3, 2/8), Kalny ne. All. Pivoda

