Europei Atletica, Jacobs: "Vincere a Roma bellissimo, negli USA mi sono ritrovato"

Tortu: "Olimpico da pelle d'oca a Parigi Voglio la finale nei 200 e nella 4x100"

Marcell Jacobs e Filippo Tortu, reduci dall’oro nella staffetta 4×100 agli Europei, ai margini della cerimonia al Quirinale. L’oro olimpico dei 100 metri: “Adesso occorre continuare a lavorare per portare a casa più medaglie possibili. Bellissimo vincere a Roma, volevo restituire qualcosa al pubblico e al Presidente. Ci ha dato energia in più. Dovevamo vincere anche per lui. Andare negli USA è stata una scelta personale, mi sono ritrovato, guardo a Parigi con fiducia”.

Filippo Tortu: “Sono orgoglioso del traguardo raggiunto con i miei compagni, il Presidente ci ha fatto un regalo gradito con la sua presenza e lo abbiamo ripagato con una grandissima gara. Iercherò di rispondere in pista”. Correre in casa è stato emozionante, l’Olimpico è stato da pelle d’oca, posso solo ringraziare chi è venuto a sostenerci nei giorni antecedenti che non sono stati facili. Vogliamo riconfermarci nella 4×100 per riconfermarci, non sarà facile ma voglio anche centrare la finale individuale nei 200″.