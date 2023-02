Si arricchisce a cinque piazzamenti sul podio il bottino della spedizione azzurra in quel di Grenchen. Il bergamasco chiude secondo alle spalle del francese Thomas.

11-02-2023 22:32

Continua a ottenere grandi risultati l’Italia nei Campionati Europei di ciclismo su pista 2023 in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. È infatti arrivata la quinta medaglia della spedizione azzurra, la seconda d’argento, grazie a Simone Consonni. Il bergamasco ha infatti chiuso in piazza d’onore la gara dell’omnium dietro al francese Benjamin Thomas.

Europei su pista, il secondo posto di Consonni nell’omnium

Consonni è stato di sicuro il grande protagonista fin qui della manifestazione continentale per la nostra nazionale. Dopo le due medaglie d’oro vinte, quella nella corsa a punti individuale e poi anche nell’inseguimento a squadre, adesso è arrivato anche questo importante argento.

Ha disputato un’ottima gara, ma il transalpino Thomas, suo compagno di squadra nella Cofidis, è stato più bravo di lui. 162 punti nell’omnium contro i 146 dello stesso Consonni, che ha comunque lottato a ogni sprint. Medaglia di bronzo per il britannico William Perrett, terzo a quota 136.

Europei su pista, Consonni al posto di Viviani

Il corridore bergamasco ha tra l’altro corso nell’omnium al posto dell’influenzato Elia Viviani. Dopo il quinto e il settimo posto nelle prove della mattinata, Consonni ha poi concluso secondo nella gara a eliminazione e ha poi ottenuto la medaglia d’argento finale grazie a un’ottima corsa a punti.

Un nuovo risultato positivo che oltre a essere la terza medaglia in pochi giorni per lo stesso Consonni è anche la quinta di questa spedizione dell’Italia. Erano infatti arrivati l’oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale e l’argento della squadra femminile.

Europei su pista, beffe per Vece e Zanardi

Nel sabato di Grenchen non sono invece arrivate medaglie dalle azzurre. Beffa per Miriam Vece, che ha chiuso al posto nei 500 metri femminili con partenza da fermo. Oro per la tedesca Emma Hinze, argento alla francese Taky Marie Divine Kouame e bronzo all’olandese Hetty van der Wouw.

Non è andata a medaglia nemmeno Silvia Zanardi, finita quinta nella corsa a punti femminile dove non è riuscita a seguire il quartetto di testa. Oro alla norvegese Anita Stenberg, argento alla belga Shari Bossuyt e bronzo alla francese Marie le Net.