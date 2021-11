Europei di curling: storica vittoria dell'Italia sulla Svezia

24-11-2021 13:17

Storica impresa dell’Italia maschile del curling, che agli Europei in corso di svolgimento a Lillehammer ha letteralmente demolito per 7-2 i campioni del mondo e d’Europa in carica della Svezia guidati dal leggendario Niklas Edin, vincitore di ben cinque titoli iridati, di cui gli ultimi tre consecutivi, e di sei delle ultime otto edizioni della rassegna continentale.

Una vittoria davvero ai limiti dell’incredibile da parte del quartetto azzurro formato dallo skip Joel Retornaz, da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, che è andato avanti per 2-0 nel secondo end, poi al termine del settimo end sui dieci previsti, che l’Italia si è aggiudicato per 3-0, la partita è finita per manifesta superiorità degli azzurri che, con 4 vittorie e 3 sconfitte, sono in piena corsa per un posto in semifinale, per conquistarlo hanno a disposizione le sfide di questa sera con la Germania e di domani la Finlandia, entrambe dietro di noi in classifica, i finnici addirittura fanalini di coda.

