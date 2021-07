Europei di padel: trionfa la Spagna

Si è conclusa la XII edizione dei Campionati Europei di Marbella. La Spagna, come da pronostico, l’ha fatta da padrona vincendo sia gli Europei maschili e femminile per nazioni e sia quelli a coppie.

Dopo gli spagnoli, la classifica dice Italia (2ª maschile e 3ª femminile), Francia (3ª maschile e 2ª femminile) e Svezia (4ª in entrambe le categorie). Queste tre nazioni sono quelle che in Europa hanno avuto negli ultimi due anni (soprattutto Italia e Svezia) la crescita maggiore sia come numero di campi che di giocatori.

Nella categoria maschile si sono imposti Paquito Navarro e Ale Ruiz che hanno battuto in finale Juan Martin Diaz e Coki Nieto per 7-5/6-4. I migliori azzurri classificati sono stati Michele Bruno e Andres Britos sconfitti ai quarti dai vincitori del torneo. Tra le donne hanno trionfato Ari Sanchez e Paula Josemaria (una delle coppie più in forma a livello mondiale) che hanno avuto la meglio su Victoria Iglesias ed Eli Amatrian per 6-3/6- 2

OMNISPORT | 07-07-2021 13:27