Europei di pallanuoto: Setterosa sconfitto in semifinale dall’Olanda, con la Grecia si gioca bronzo e pass olimpico 

Ad Eindhoven l’Italia imbriglia lo straordinario attacco delle padrone di casa, ma manca il colpo del k.o. e si arrende per 7-6: sabato la finalina che vale doppio

11-01-2024 22:37

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Al Setterosa non bastano una prestazione difensiva superba e le parate di Caterina Banchelli per battere l’Olanda nella semifinale degli Europei di pallanuoto davanti al pubblico di casa, ad Eindhoven, e centrare così in un colpo solo accesso in finale e qualificazione olimpica. Le Oranje si impongono nei minuti conclusivi per 7-6: sabato l’Italia tornerà in vasca contro la Grecia, in palio il bronzo e il pass per Parigi 2024.

Europei di pallanuoto: Setterosa sconfitto in semifinale dall’Olanda

La semifinale degli Europei di pallanuoto femminile di Eindhoven era una partita che valeva doppio per il Setterosa, opposto all’Olanda campione del mondo e padrona di casa: oltre all’accesso in finale, le azzurre potevano festeggiare anche la qualificazione olimpica, dato che le arancioni e l’altra finalista – la Spagna – avevano già ottenuto il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 raggiungendo la finale degli scorsi Mondiali di Fukuoka 2023. La vittoria di misura (7-6) delle Oranje fa male, dunque, ma il sogno olimpico non è ancora svanito ad Eindhoven: la Nazionale allenata dal c.t. Carlo Silipo può ancora centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi vincendo la medaglia di bronzo nella finalina in programma sabato alle ore 19 contro la Grecia, strapazzata oggi dalle spagnole (13-5). Dovesse mancare anche questo obiettivo, il Setterosa potrà sempre inseguire il ticket per Parigi ai Mondiali di Doha di febbraio.

Europei di pallanuoto: al Setterosa non basta la difesa

Olanda-Setterosa è divenuta un classico della pallanuoto internazionale degli ultimi anni: le due squadre si sono incrociate nella finale per il bronzo ai Mondiali di Budapest 2022, in quella per il bronzo europeo a Spalato 2022 e, nello scorso luglio, nella semifinale dei Mondiali di Fukuoka. Le azzurre l’hanno spuntata solo in Croazia, ma oggi sono andate vicine al bis imbrigliando lo straordinario attacco dell’Olanda, a cui la difesa guidata dal portiere Caterina Banchelli ha concesso solo 7 gol: le Oranje hanno visto crollare la loro efficacia al tiro dal 60% al 26%. La semifinale è stata una partita tesa, poco spettacolare, giocata punto a punto. L’Italia ha inseguito in avvio, poi s’è trovata avanti nel terzo quarto: sul 4-3 ha fallito due superiorità per il +2 che avrebbero probabilmente atterrito un’Olanda mai così in difficoltà nel creare gioco nel corso del torneo.

Europei di pallanuoto: l’espulsione di Marletta

Fallite queste due occasioni – 3/6 lo score in superiorità del Setterosa contro il 3/9 dell’Olanda – l’Italia ha subito il ritorno delle Oranje: sul 5-5 decisive le reti di Keuning e Van der Sloot, poi il 7-6 di Roberta Bianconi e la stoppata di Lieke Rogge sul tiro della disperazione di Dafne Bettini. A incidere negativamente sulla prestazione offensiva delle azzurre la frettolosa ed esagerata espulsione per gioco violento all’11’ di Claudia Marletta, una delle migliori tiratrici a disposizione di Silipo, che salterà per squalifica anche la finalina, e i 2 falli collezionati già al 12’ dalla 36enne Bianconi, leader del gruppo azzurro.