Pallanuoto, Mondiali di Doha 2024: i gironi di Setterosa e Settebello

World Aquatics ha effettuato il sorteggio dei raggruppamenti dell’evento in programma in Qatar dal 2 al 18 febbraio: avvio morbido per le azzurre, subito i campioni dell’Ungheria per gli azzurri

07-11-2023 15:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

World Aquatics ha effettuato il sorteggio dei gironi dei tornei di pallanuoto in programma ai Mondiali di Doha 2024, in Qatar. L’evento, che si terrà dal 2 al 18 febbraio 2024, ha grande importanza per il mondo della waterpolo perché assegna 2 pass olimpici per Parigi 2024 nel torneo femminile e 4 nel torneo maschile. Scopriamo gli avversari di Setterosa e Settebello.

Pallanuoto: i Mondiali di Doha e il problema Europei

Prima di scoprire i gironi dei tornei di pallanuoto dei Mondiali di Doha 2024 è necessario fare una premessa. Sia nella competizione femminile che in quella maschile sono infatti presenti 3 caselle vuote: sono quelle delle nazionali che avrebbero puntato a ottenere la qualificazione per i Mondiali in Qatar agli Europei di Netanya, in Israele, in programma dal 3 al 16 gennaio. Europei che, a causa della crisi in Medio Oriente, non si terranno in Israele o non si terranno affatto: ad oggi European Aquatics ha annunciato solo che l’evento non sarà a Netanya.

In attesa di sciogliere questo nodo, dunque, nei gironi dei Mondiali appaiono i nomi Europa 1, Europa 2 ed Europa 3 al posto delle tre nazionali che avrebbero dovuto ottenere la qualificazione nel corso degli Europei.

Pallanuoto, Mondiali di Doha e qualificazione olimpica

I Mondiali di Doha 2024 sono particolarmente importante perché assegnano 2 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo femminile e ben 4 nel torneo maschile. Il format prevede la partecipazione di 16 squadre in ciascuna competizione, suddivise in 4 gironi: al termine della prima fase, la 1a classificata di ogni raggruppamento passa direttamente ai quarti di finale, mentre 2a e 3a si qualificano per gli ottavi; la 4a e ultima classificata esce dalla lotta per le medaglie e “retrocede” nel tabellone per il 13° posto.

Pallanuoto: il girone del Setterosa ai Mondiali di Doha

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali di Doha è stato positivo per il Setterosa, inserito nel girone D del torneo femminile di pallanuoto insieme a Sudafrica, Canada e alla nazionale che otterrà il 3° pass mondiale in palio agli Europei (indicata come Europa 3). Le azzurre del c.t. Carlo Silipo hanno tutte le carte in regola per vincere il raggruppamento e volare direttamente ai quarti di finale.

Pallanuoto: il girone del Settebello ai Mondiali di Doha

Peggio è andata, invece, al Settebello, finito nel girone D del torneo maschile di pallanuoto dei Mondiali di Doha 2024 insieme a un top team come l’Ungheria, campione mondiale in carica dopo il trionfo dello scorso luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023. Completano il girone degli azzurri del c.t. Sandro Campagna il Kazakistan e la nazionale che conquisterà agli Europei il 3° pass per i Mondiali di Doha.

Mondiali di Doha – I gironi del torneo femminile di pallanuoto

Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Olanda.

Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Olanda. Girone B: Spagna, Europa 1 , Cina, Europa 2 .

Spagna, , Cina, . Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda.

Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda. Girone D: Italia, Sudafrica, Europa 3, Canada.

Mondiali di Doha – I gironi del torneo maschile di pallanuoto