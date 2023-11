Pallanuoto: gli Europei 2024 non si svolgeranno in Israele

La Federazione continentale e il comitato organizzatore concordano sull’impossibilità di tenere l’evento a gennaio a Netanya: European Aquatics alla ricerca di una soluzione

03-11-2023 09:37

Impossibile svolgere gli Europei di pallanuoto a Netanya, in Israele, a gennaio 2024: European Aquatics mette nero su bianco in un comunicato ufficiale una notizia che era nell’aria da quando è esplosa la crisi in Medio Oriente, con gli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre. Complicato trovare una soluzione nel fitto calendario internazionale.

Pallanuoto, Europei 2024 non si disputeranno in Israele

European Aquatics e la Federazione pallanuoto israeliana concordano sul fatto che “sarà impossibile svolgere gli Europei di Netanya a gennaio 2024, così come pianificato”. A causa dell’escalation della guerra tra Hamas e Israele non ci sono infatti le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento del torneo, in programma dal 3 al 16 gennaio: Netanya si trova a 30 km da Tel Aviv, tra le città obiettivo del lancio di razzi da parte di Hamas. Nella nota, European Aquatics ha anche condannato gli attacchi terroristici e manifestato la propria solidarietà ai cittadini israeliani. Non una parola, invece, riguardo alle vittime palestinesi dell’assedio israeliano alla striscia di Gaza.

Pallanuoto, gli Europei 2024 e le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi

L’espressione utilizzata da European Aquatics nel proprio comunicato lascia aperta qualunque soluzione: sia lo spostamento del torneo in altra sede, nelle stesse date, sia la conferma dell’assegnazione a Israele, ma con rinvio a data da destinarsi. La seconda soluzione obbligherebbe però European Aquatics a rivedere i meccanismi di qualificazione per altre due manifestazioni: sia in campo maschile che femminile gli Europei 2024, infatti, avrebbero dovuto assegnare 3 pass per i Mondiali di Doha del mese successivo (il via è previsto il 2 febbraio) e un posto alle Olimpiadi di Parigi.

Pallanuoto, le possibili soluzioni per gli Europei 2024

Secondo quanto diffuso dal sito specializzato Waterpolo Development, European Aquatics avrebbe ricevuto la candidatura delle federazioni di Germania e Olanda per ospitare gli Europei a gennaio 2024, sostituendo dunque Israele. La Federazione continentale sta valutando però anche un’altra via d’uscita: rinviare gli Europei a data da destinarsi, confermando Netanya come sede, e utilizzare la classifica finale dei precedenti Europei di Spalato 2022 per determinare le nazionali qualificate a Doha 2024 e Parigi 2024. Se venisse adottata tale soluzione, la Croazia maschile e la Grecia femminile avrebbero già in tasca il pass per le prossime Olimpiadi.