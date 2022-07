Europei donne: 2-2 tra Portogallo e Svizzera

09-07-2022 20:03

Finisce 2-2 tra Portogallo e Svizzera la prima partita del girone C degli Europei femminili, giocata al Leigh Sports Village di Leigh,, con le rossocrociate che vanno in vantaggio di due gol nei primi cinque minuti e le lusitane che rimontano nella ripresa. Vanno a segno infatti Coumba Sow al 2’ e Rahel Kiwic al 5’, nel secondo tempo replicano Diana Gomes al 59’ e Jessica Silva al 65’. Stasera alle 21 per lo stesso girone andrà in scena a Sheffield una delle partite clou di questa manifestazione tra Svezia e Olanda.