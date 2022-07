Europei donne 2022, l'Italia trova solo il pari con l'Islanda

14-07-2022 19:56

Non arriva il riscatto completo per l’Italia ai Campionati Europei femminili di calcio 2022. Le Azzurre della ct Milena Bertolini non riescono infatti a vincere nella seconda partita della fase a gironi, pareggiando per 1-1 contro l’Islanda al Manchester City Academy Stadium di Manchester.

Dopo la batosta subita per 5-1 contro la Francia all’esordio, l’Italia parte malissimo anche nella seconda sfida e al 3′ va già sotto con Vilhjalmsdottir, che sfrutta una disattenzione della difesa azzurra e batte Giuliani. L’Italia prova così la reazione nel primo tempo, ma il tiro di Caruso è troppo debole.

Nella ripresa le Azzurre provano a segnare con più convinzione e al 62′ arriva il pari di Bergamaschi, che sfrutta un pallone messo in mezzo da Bonansea. Nell’ultimo quarto di gara l’Italia insiste per cercare il gol vittoria anche con Girelli, ma la seconda rete non arriva e la partita termina 1-1 dopo tre minuti di recupero.

L’Italia sale così a un punto in classifica, contro i due dell’Islanda. Non è ancora eliminata, ma di certo il destino non dipende solo dalle Azzurre. Alle 21 l’altra sfida del girone fra la Francia e il Belgio. Lunedì 18 alle ore 21 le belghe saranno proprio le ultime avversarie dell’Italia nel gruppo D.