Europei donne, Gama: "Vogliamo esprimerci al meglio"

09-07-2022 22:36

Per la Nazionale femminile è la vigilia dell’esordio agli Europei, con l’Italia di Milena Bertolini che a Rotherham affronterà la Francia.

Un’occasione importante per le Azzurre capitanate da Sara Gama: “È una vigilia emozionante come sempre perché siamo qui a rappresentare il nostro Paese. La tensione è quella giusta per esprimerci al meglio”, ha detto l’azzurra ai microfoni di Sky.

“Loro hanno grandi individualità, sono molto forti in tutti i reparti però noi abbiamo lavorato sulle nostre basi, conosciamo la nostra forza – ha aggiunto Sara Gama che ha già un messaggio per le compagne -. Dirò loro di divertirsi in campo e fare il meglio possibile”.