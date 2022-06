Europei, l'Italia trionfa anche nel fioretto maschile

21-06-2022 20:14

Fioretto d’oro per gli Azzurri: dopo la vittoria delle ragazze nella giornata di lunedì, splende anche la squadra maschile. Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Tommaso Marini hanno trionfato agli Europei di Antalya: dopo un percorso travolgente (battuta la Turchia 45-14, la Gran Bretagna 45-33 e la Spagna 45-19), gli Azzurri hanno piegato in finale la Francia per 45-38 in un match mai in discussione.

Dopo un 5-0 iniziale di Garozzo che ha messo la sfida sui binari giusti, l’Italia ha sempre tenuto il comando, portandosi fino a +12 stoccate di vantaggio (20-8). Da lì in avanti il nostro quartetto ha amministrato con sapienza, blindando la vittoria fino al 45-38 finale. Medaglia di bronzo per la Polonia, che nella finalina ha piegato la Spagna 45-29.