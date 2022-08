16-08-2022 22:27

Dopo la medaglia d’oro dello scorso anno alle olimpiadi di Tokyo, il titolo indoor sui 60 metri a Belgrado 2022, arriva un nuovo successo per Lamont Marcell Jacobs agli Europei di Atletica a Monaco 2022. Il poliziotto classe 1994 diventa campione d’Europa sul 100 metri maschili con il tempo di 9.95, stabilendo anche il record europeo. Hughes è secondo con un eccellente 9.99 e terzo Azu con il personale a 10.13, entrambi dalla Gran Bretegna. L’altro azzurro in gara, Chituru Ali ultimo con 10.28.

Europei Atletica Monaco 2022, Marcell Jacobs campione europeo sui 100 metri

Ai microfoni di Rai Sport, al termine della gara, l’italo-statunitense ha confermato di non essere pienamente soddisfatto per come ha affrontato la gara in sè, in quanto nelle batterie e nelle semifinali “mi sembrava di aver corso con più scioltezza”. Ciò a causa di un lieve indurimento del polpaccio che comunque non lo dovrebbe mettere in crisi per la staffetta 4×100 in programma venerdì 19. “Sono stati mesi complicati, vincere l’oro è entusiasmante e mi dà fiducia. L’importante era arrivare davanti a tutti, ed ho raggiunto il mio obiettivo. Per qualcuno non dovevo nemmeno partecipare a questi europei: le critiche mi danno forza e mi spronano per raggiungere nuovi risultati”.

Europei Atletica Monaco 2022, con Marcell Jacobs arriva la trentesima medaglia azzurra nella multidisciplina

Con la medaglia d’oro conquistata oggi da Lamont Marcell Jacobs nei cento metri, nella giornata di oggi sono arrivate in totale tre medaglie: in mattinata arriva il bronzo di Matteo Giupponi nella marcia di 35 km, prima della gara di Marcell Jacobs è Yeman Crippa che ha portato i colori azzurri sul terzo gradino del podio nella finale dei 5000 metri. Il medagliere azzurro negli Europei multidisciplina arriva dunque a 30, complessivamente 10 ori, 1o argenti e 10 bronzi.

Europei Atletica Monaco 2022, per Marcell Jacobs solo ori in carriera

Non solo delusioni, ma anche tante gioie: con la vittoria odierna agli Europei di Atletica a Monaco 2022, il palmarès di Lamont Marcell Jacobs conosce solo un colore, quello d’oro. Tra Giochi olimpici, Europei e Mondiali outdoor ed Indoor l’italo-americano ha conquistato già sei medaglie del metallo più prezioso.