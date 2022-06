Europei, podio maschile tutto azzurro nel fioretto. Fiammingo ko in finale

18-06-2022 20:17

Grande Italia agli Europei di scherma. Per quanto riguarda i maschi del fioretto, il podio è tutto azzurro ad Antalya. Il campione è Daniele Garozzo, che conquista una splendida medaglia d’oro battendo in finale Tommaso Marini, vincendo con il punteggio di 15-9.

Terzo posto per Giorgio Avola, che conquista così il bronzo: si tratta della quinta medaglia in carriera individualmente a livello europeo dopo l’oro del 2011 e i tre bronzi dal 2016 al 2018. L’Italia ha sognato anche uno storico poker, ma Alessio Foconi non è riuscito ad accedere alle semifinali.

Sorride anche la spada femminile con una doppietta italiana sul podio, ma la medaglia d’oro se la mette al collo Vlada Kharkova: Rossella Fiamingo si arrende 15-11 in finale e conquista l’argento, mentre Mara Navarria vince il bronzo. Le due connazionali si sono sfidate in semifinale e la siciliana si è imposta 7-6 al minuto supplementare.