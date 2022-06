Europei scherma: due finali perse ma arrivano medaglie

17-06-2022 21:04

Nulla da fare per Arianna Errigo: l’azzurra conquista la medaglia d’argento nel fioretto femminile, cedendo in finale alla tedesca Leonie Ebert per 15-11. Torna così sul podio la 34enne di Monza dopo due anni non semplici: si tratta della settima medaglia individuale agli Europei. Medaglia di bronzo per Alice Volpi.

Dopo l’argento di Arianna Errigo arriva anche quello di Luca Curatoli. L’azzurro non ha potuto nulla contro il georgiano Sandro Bazadze, primo a vincere un oro per il suo paese negli europei di scherma. Prima finale europea per il campano, che sopra 9-5 non è riuscito a mantenere il vantaggio, perdendo alla fine 15-11.

Il programma nei prossimi giorni:

18 giugno: Spada femminile individuale (inizio ore 8); Fioretto maschile individuale (inizio ore 12);

19 giugno: Spada maschile individuale (inizio ore 8); Sciabola femminile individuale (inizio ore 13);

20 giugno: Fioretto femminile a squadre (inizio ore 8); Sciabola maschile a squadre (inizio ore 9);

21 giugno: Spada femminile a squadre (inizio ore 8); Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9);

22 giugno: Spada maschile a squadre (inizio ore 8); Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9).