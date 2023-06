Europei, tiro a segno: bronzo per Sollazzo e Ceccarello

Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca 1 per 16-8. Oro ad Ungheria 2

22-06-2023 12:38

Bronzo per Italia 1 nel tiro a segno ai Giochi Europei nella carabina da 10 metri a coppie miste. La coppia azzurra composta da Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello ha battuto in finale la Repubblica Ceca 1 (Aneta Brabcova e Frantisek Smetana) per 16-8. Dopo un avvio a favore degli avversari (2-4), gli azzurri nella parte centrale della gara hanno realizzato un parziale di 12-0, che li ha portati in testa e ha permesso loro di vincere l’incontro nonostante una leggera ripresa della coppia ceca.

Medaglia d’oro per Ungheria 2 (Eszter Meszaros e Zalan Tibor Pekler) che si è imposta per 17-7 sulla Spagna (Paula Grande Martinez e Jesus Oviedo Berenguer).