Europei tiro a volo: Fabbrizi assente per un problema fisico

L’argento di Londra 2012 ha la schiena bloccata. A sostituirlo in Polonia sarà Pellielo

16-06-2023 15:52

Tra i convocati per gli Europei 2023, in Polonia dal prossimo 21 giugno, nel tiro a segno manca un nome eccellente come quello di Massimo Fabbrizi, conosciuto anche al grande pubblico grazie all’argento vinto alle Olimpiadi di Londra 2012. Fabbrizi nelle ultime due uscite in Coppa del Mondo ha conquistato un secondo posto a Il Cairo (Egitto) e un primo posto ad Almaty (Kazakistan). La causa della sua esclusione dai Campionati Europei, che sono validi anche per il pass di qualificazione olimpica a Parigi 2024, come spiegato a OA Sport dal direttore tecnico del trap Marco Conti, è “un problema fisico. Purtroppo, ha la schiena bloccata”. Nella gara individuale prenderà il suo posto Giovanni Pellielo, mentre nella gara a squadre il trio sarà composto da Pellielo, Mauro De Filippis e Daniele Resca.

I convocati in azzurro per le prove di tiro a volo sono Martina Bartolomei, Chiara Di Marziantonio, Giulia Grassia, Jessica Rossi, Simona Scocchetti, Silvana Maria Stanco, Tammaro Cassandro, Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli.