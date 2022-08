19-08-2022 22:10

Un’altra grande serata per l’Italia nel quinto giorno di gare degli Europei di atletica a Monaco di Baviera: gli azzurri, il giorno dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nell’alto maschile, si portano a casa un argento e due bronzi.



Europei: Abdelwahed argento e Osama Zoghlami bronzo nei 3000 siepi maschili

Nei 3000 siepi maschili i finalisti dell’Italia erano tre, l’oro non c’è stato ma sono comunque arrivate due medaglie. Il merito è di Ahmed Abdelwahed, argento in 8’22”35, e di Osama Zoghlami, bronzo in 8’23”44, mentre Ala Zoghlami, gemello di Osama, si è classificato settimo in 8’27”82. I tre azzurri hanno attaccato a pochi giri dalla conclusione ma il finlandese Topi Raitanen ha resistito ed è riuscito a prendersi l’oro in 8’21”80 sorpassando Abdelwahed e Osama nel finale.

Europei: Tortu bronzo nei 200 maschili

Il più atteso però era Filippo Tortu, di scena poco dopo nei 200 maschili, e il 24enne di Costa Lambro non ha tradito le attese. L’oro era impossibile, anche perché Tortu ha avuto un tempo di reazione piuttosto alto, ma Filippo è riuscito ad acciuffare il bronzo in rimonta in 20”27, prima medaglia europea in questa gara per l’Italia addirittura dall’oro di Pietro Mennea a Praga 1978. Il titolo continentale è andato al grande favorito, il britannico Zharnel Hughes in 20”07, e il Regno Unito ha fatto doppietta perché Nethaneel Mitchell-Blake ha vinto l’argento in 20”17.

Europei: i risultati delle altre gare della serata

Le altre gare. Negli 800 maschili Simone Barontini si qualifica per la finale piazzandosi secondo nella prima semifinale in 1’48”51. L’olandese Femke Bol, dopo quello nei 400 piani, vince anche l’oro nei 400 ostacoli femminili in 52”67, record dei campionati, argento e bronzo alle ucraine Viktoriya Tkachuk (54”30) e Anna Ryzhynova (54”86), settima Ayomide Folorunso in 55”91. Nella corrispettiva gara maschile torna davanti a tutti il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm, oro in 47”12, anche questo record dei campionati, argento al francese Wilfried Happio (48”56), bronzo al turco Yasmani Copello (48”78). Nel lancio del disco maschile oro al lituano figlio d’arte Mykolas Alekna (69,78, record dei campionati), argento allo sloveno Kristjan Ceh (68,28), bronzo al britannico Lawrence Okoye (67”14).

Nei 1500 femminili Gaia Sabbatini è nona in 4’06”04 e Ludovica Cavalli dodicesima in 4’10”93, oro alla britannica Laura Muir (4’01”08), argento all’irlandese Clara Mageean (4’02”56), bronzo alla polacca Sofia Ennaoui (4’03”59). Nel salto triplo femminile oro all’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk con 15,02, argento alla finlandese Kristina Mäkelä (14,64), bronzo all’israeliana Hanna Miniemo (14,45), decima Ottavia Cestonaro in 13,48. Infine, nei 200 femminili, oro alla svizzera Mujinga Kambundji (22”32), argento alla britannica Dina Asher Smith (22”43), bronzo alla danese Ida Karstoft (22”72), settima Dalia Kaddari in 23”19.