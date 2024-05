Europei U17, Italia inarrestabile: Cama e il gioiellino Camarda ribaltano la Svezia

Dopo Polonia e Slovacchia gli azzurrini battono anche gli scandinavi e chiudono il girone C a punteggio pieno. Stasera conosceranno il nome dell’avversario nei quarti di mercoledì

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia continua a collezionare vittorie agli Europei U17 di Cipro: dopo Polonia e Slovacchia gli azzurrini di Favo battono in rimonta anche la Svezia e chiudono a punteggio pieno il girone C. Stasera il nome dell’avversario di mercoledì nei quarti di finale.

Europei U17: l’Italia rimonta e batte la Svezia

L’Italia continua ad essere tra le grandi protagonisti degli Europei U17 di Cipro. Dopo i successi sulla Polonia e sulla Slovacchia, che avevano assicurato agli azzurrini la qualificazione ai quarti di finale e il primato nel girone C, oggi è arrivato un altro successo, contro la Svezia in rimonta: un 2-1 che ribadisce il valore della squadra guidata dal c.t. Favo.

Europei U17: Cama e Camarda firmano la vittoria

La partita con la Svezia aveva il valore di un’amichevole per l’Italia, ma nonostante ciò Favo ha limitato il turnover, confermando Camarda in attacco con Liberali a supporto e Mantini davanti alla difesa. Dopo aver sfiorato un paio di volte il gol nel primo tempo proprio con i due attaccanti, nella ripresa gli azzurrini sono andati sotto, colpiti al 12’ da Bozicevic in contropiede. Al 27’ Favo ha inserito Cama nel ruolo di esterno difensivo al posto di Lauricella e dopo soli 4 minuti il terzino della Roma ha firmato l’1-1 con un tap-in di testa dopo la traversa colpita da Camarda. Il talento del Milan ha poi completato la rimonta 4 minuti dopo, al 35’, anticipando il portiere svedese al termine di una veloce ripartenza e firmando il suo secondo gol nel torneo.

Europei U17: stasera il nome dell’avversario dell’Italia nei quarti

Con questo successo l’Italia chiude il girone C con 9 punti, 6 gol fatti e uno subito, davanti alla Polonia (4 punti), alla Svezia (2) e alla Slovacchia (0). Mercoledì 29 maggio in programma i quarti di finale: gli azzurrini conosceranno soltanto stasera il nome del proprio avversario, dato che nel girone D la corsa alla qualificazione è ancora apertissima. Decisiva la sfida tra Portogallo (primo con 6 punti) e Francia (3) e quella tra Inghilterra (3) e Spagna (0).