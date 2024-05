Europei U17, Italia-Slovacchia 2-0: azzurrini ai quarti, gol da fenomeno del baby-Milan Camarda

Gli azzurrini di Favo replicano il successo dell'esordio contro la Polonia e staccano il pass per il turno successivo: ancora protagonista il talento della Primavera rossonera

Un altro successo spinge l’Italia under 17 ai quarti di finale dell’Europeo di categoria che si sta disputando a Cipro. Al Dasaki Stadium di Achna, gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno battuto 2-0 i pari età della Slovacchia.

Italia U17 ai quarti di finale

A decidere l’incontro le reti di Camarda (30′) e Liberali (38′): un punteggio che vale alla comitiva di Favo, che al debutto hanno regolato con lo stesso risultato la Polonia, il pass per i quarti di finale con un turno di anticipo. L’Italia è infatti in testa al gruppo C a punteggio pieno dopo 2 gare, seguono la Svezia con 2 punti, Polonia e Slovacchia 1. Avvio di partita molto equilibrato, lentamente l’Italia inizia a prendere campo. Al 21′ buona percussione di Mosconi che trova in area di rigore Camarda, che viene contrastato e spara alto.

Camarda incanta l’Italia

Al 28′ Kovacik viene servito bene da Vlna e da posizione defilata in area di rigore calcia però in bocca a Longoni. La svolta arriva al minuto 30: Camarda difende bene con il corpo e in corsa la sfera a seguito di un lancio, e dalla sinistra calcia al volo di mancino da lontano e buca il portiere avversario con una strepitosa conclusione che porta in vantaggio l’Italia. Il baby rossonero continua ad illuminare con le sue giocate e i suoi gol. Il talento del Milan Primavera ha incantato anche oggi, oltre al gol, con una serie di giocate importanti.

Italia, con la Svezia è ininfluente

Sempre nel primo tempo, al 38′ arriva anche il raddoppio degli azzurrini. Imbucata per Liberali che entra in area di rigore e trafigge, con un tiro a incrociare, il portiere slovacco. 0-2 e partita in ghiaccio. Sul finale di tempo l’Italia sfiora anche il tris: Camarda porta a spasso la sfera e gli avversari, a rimorchio arriva Cama che però calcia di poco al lato. Nella ripresa succede poco: buona occasione per Mosconi, la cui conclusione viene deviata in angolo. Il resto della partita scorre via senza sorprese, con gli azzurri in totale controllo. La prossima partita degli azzurrini è in programma lunedì 27 maggio al Paralimni Stadium di Paralimni contro i pari età della Svezia: partita del tutto ininfluente per i ragazzi di Favo.