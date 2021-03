Europei, Vezzali: "Saranno una occasione per lo sport dal vivo"

Valentina Vezzali, ex campionessa della scherma da poco è stata nominata sottosegretario allo Sport del Governo Draghi. Ad Ansa ha parlato così della presenza di pubblico in vista degli Europei di calcio.

“Stiamo lavorando intensamente per garantire a tutto il mondo dello sport di tornare alla normalità. Questo passa inevitabilmente da un dialogo forte con le istituzioni, a partire dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico”.

E poi: “Sono convinta che, in tempi ragionevoli e con la collaborazione di tutti, l’Italia potrà tornare a vivere lo sport sia nella sua quotidianità nelle palestre, nelle piscine e negli impianti, e sia nella dimensione dello spettacolo sportivo”.

“Sto rivolgendo tutta la mia attenzione anche sui grandi eventi internazionali dei prossimi mesi che vedranno protagonista l’Italia, tra cui, ovviamente, gli Europei di calcio di cui in questi giorni si sta tanto parlando. Dovranno essere occasioni per tornare a rivivere anche dal vivo le emozioni dello sport, oltre che per ribadire agli osservatori stranieri, la capacità del nostro Paese di affrontare e superare anche questa pandemia”.

OMNISPORT | 29-03-2021 22:05