Europeo, 3 mesi al via: per l'Italia c'è la maledizione del 3° gol

Mancano tre mesi esatti all’inizio della fase a gironi dell’Europeo di calcio, dove l’Italia esordirà contro la Turchia. Sulla carta, il girone degli azzurri è nettamente alla portata della squadra di Roberto Mancini, favoriti per passare primi. La Svizzera e il Galles non sono da sottovalutare, ma la Turchia è l’avversaria più temibile.

La Turchia ha stupito già nei match di qualificazione, grazie a una difesa quasi perfetta. La fase difensiva del tecnico Gunes si è infatti rivelata la migliore nella campagna per arrivare alla fase finale d’estate, subendo solamente 3 gol in 10 partite (record condiviso col Belgio). Lo juventino Demiral è il leader del reparto e il giocatore più impiegato con 10 presenze. Sono 18 invece i gol messi a segno. Una squadra solida e di sostanza, brava a colpire gli avversari di testa: la coppia Kaan Ayhan e Cenk Tosun ha realizzato 6 gol (3 reti ciascuno), nessuno ha fatto meglio.

Ma il percorso dell’Italia nelle partite di qualificazioni è praticamente da 10 e lode. Gli azzurri hanno vinto tutte le gare, anche in questo caso il Belgio condivide il primato. Una squadra corale quella di Mancini, capace di schierare in campo 40 giocatori diversi, più di qualsiasi altra Nazionale.

Come Demiral, compagno di squadra nella Juventus, anche Bonucci ha collezionato 10 presenze ed è il calciatore con più presenze nella fase di qualificazione. Il miglior marcatore è Belotti, con 4 gol realizzati. Sono in totale 37 le reti degli azzurri, solo 4 quelli subiti.

L’Italia dovrà riscattarsi dopo 10 anni tutt’altro che felici, se si esclude il bell’Europeo di Conte nel 2016. Il trofeo continentale è stato vinto solo una volta nel 1968 e in 38 partite disputate nella fase finale gli azzurri non hanno mai segnato più di 2 gol in una partita. Un trend da invertire sicuramente per provare a sognare in grande.

OMNISPORT | 12-03-2021 16:31