Elezioni FIGC, Mancini si congratula con Gravina

Gabriele Gravina è stato confermato oggi, 22 febbraio, presidente della FIGC. L’assemblea elettiva della Federazione, che si è tenuta a Roma, ha nominato l’attuale presidente con il 73,45% dei voti.

Tra i complimenti per la rielezione è arrivata anche la telefonata del C.T della Nazionale italiana di Calcio, Roberto Mancini che ha affermato: “Voglio fare i miei complimenti ed augurare buon lavoro a Gravina – riporta Ansa – in questo momento difficile per il calcio italiano che potrà ancora contare sul grande impegno e sulla professionalità del presidente”.

OMNISPORT | 22-02-2021 20:18