Evenepoel derubato da un postino ludopatico: sottratti 9mila euro dalla carta di credito del campione olimpico

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Remco Evenepoel negli ultimi giorni. Il belga campione olimpico a Parigi 2024 nella cronometro e nella prova in linea è stato, infatti, vittima di un furto alquanto particolare, costatogli ben 9.000 euro. L’autore del furto sarebbe addirittura un postino con il vizio del gioco d’azzardo.

Evenepoel derubato da un postino

Il campione della Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel vittima di un furto da 9.000 euro. Non tantissimo per il campione olimpico, europeo e del mondo belga che nel 2024, come svelto da La Gazzetta dello Sport, avrebbe guadagnato circa 2,8 milioni di euro, ma di sicuro una situazione non piacevole. A sottrargli la carta di credito, un postino, che stando alle ricostruzioni sarebbe effetto da ludopatia e che avrebbe derubato altre persone, arrivando a sottrarre in totale qualcosa come 19.500 euro.

Che cosa rischia il ladro

A rivelare l’accaduto le Forze dell’Ordine del Belgio, che introdottisi nell’abitazione del postino ad Anderlecht hanno rinvenuto le carte di credito sottratte alle vittime. I furti sarebbero serviti per finanziare la dipendenza dal gioco d’azzardo del funzionario delle Poste, che si è visto inoltrare dal Pubblico Ministero chiamato a esprimersi sull’accaduto una richiesta di carcere di 18 mesi. Il verdetto sarà emesso il prossimo 27 febbraio.

Evenepoel punta al Tour

Insomma, non il migliore degli inizi di anno per Evenepoel, che già aveva chiuso il 2024 con la brutta caduta durante un allenamento che gli aveva causato la frattura di una costola, della scapola e della mano destra. Sulla via del recupero, il belga ha già annunciato la rinuncia al Giro d’Italia, per tornare in gara probabilmente ad aprile, con la Freccia del Brabante, la Amstel Gold Race, così da mettere chilometri nelle gambe in vista della Liegi-Bastogne-Liegi e del Tour de France: “L’obiettivo è di essere al 200% prima del Tour”, ha dichiarato solo poche settimane fa.