Altro brutto incidente per Evenepoel: sbatte contro un furgone, sospette fratture a polso e clavicola

Remco Evenepoel è rimasto vittima di un tremendo incidente in allenamento: ha sbattuto contro la portiera aperta di un furgone postale ed è stato trasportato in ospedale.

Per ora è soltanto un grosso spavento, anche se è presto per dire che conseguenze potrebbe avere l’incidente nel quale è rimasto coinvolto Remco Evenepoel nel corso di un allenamento sulle strade di Oetingen, nella provincia del Brabante, nel cuore del Belgio. Il campione del mondo 2022 è stato subito trasportato in ospedale all’Erasmus di Anderlecht per accertamenti, e le sue condizioni sono state dichiarate stabili (il belga non è in pericolo di vita).

Cosa è successo: l’impatto contro un furgone postale

Le prime immagini arrivate dal luogo dell’incidente hanno mostrato la bicicletta del corridore della Soudal Quick Step completamente distrutta dopo l’impatto avvenuto con il portellone posteriore di un furgone postale. Sebbene la ricostruzione di quanto avvenuto sia ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembrerebbe che Remco abbia sbattuto violentemente contro la portiera posteriore aperta, anche se resta da capire se il mezzo fosse nascosto da altri mezzi presenti nella zona o se si sia trattato soltanto di una distrazione imputabile a Evenepoel.

Che pure avrebbe già inviato un messaggio ai familiari, lasciando intendere di essere pienamente cosciente e consapevole di quanto gli è accaduto. “Ci ha inviato un messaggio dall’ospedale, ma non sappiamo molte cose di più”, ha spiegato il papà Patrick, visibilmente spaventato. Alcuni testimoni che sono accorsi sul luogo dell’incidente appena dopo l’impatto hanno raccontato di aver visto “Remco pallido come un morto, rannicchiato a terra”.

Le prime testimonianze: “Remco impaurito, bici distrutta”

Evenepoel si stava allenando in vista di tornare al lavoro con i propri compagni nei consueti ritiri in altura del periodo invernale. Il mese scorso era stato negli Stati Uniti, sempre per un training camp, e aveva fatto capire di essere determinato a partecipare al Tour de France 2025, ricordando il podio ottenuto quest’anno quando era all’esordio nella grand boucle. Lo scorso fine settimana era in Qatar, ospite del box Alpine nel GP di Formula Uno.

Alcuni che l’hanno soccorso hanno spiegato di aver visto il corridore reagire prontamente all’impatto con la portiera, seppur fortemente debilitato dal dolore e spaventato per quanto accaduto. Le prime immagini hanno mostrato peraltro il portellone del furgone completamente storto, mentre la bicicletta di Remco “è da buttare”, come qualcuno ha chiosato all’istante.

Evenepoel è stato soccorso da alcuni passanti (che l’hanno immediatamente riconosciuto) che gli hanno offerto anche una Coca Cola per ristorarsi e riprendere le forze. Anche la moglie Oumi sarebbe accorsa in pochi minuti sul luogo dell’impatto. Gli accertamenti all’ospedale di Anderlecht aiuteranno a capire meglio l’entità dei danni riportati, auspicando che si tratti solo di contusioni.

I dolori del giovane Remco: non è il primo incidente

Evenepoel non è purtroppo nuovo a infortuni dovuti a cadute o incidenti più o meno rovinosi. Il 15 agosto 2020 la sua stessa vita fu messa in pericolo dalla terribile caduta nella quale rimase coinvolto durante la discesa della Colma di Sormano nel Giro di Lombardia, fratturandosi il bacino e il polso destro.

Un’altra caduta particolarmente pesante è quella nella quale è rimasto coinvolto lo scorso aprile nel Giro dei Paesi Baschi, la stessa che mise fuori causa Vingegaard e Roglic: Remco se la cavò con una frattura della clavicola, la stessa che secondo alcune fonti potrebbe essersi rotta nell’impatto con il furgone.

Adesso l’ennesimo incidente, stavolta in allenamento, aspettando di conoscere l’esito degli esami per capire quanto il tutto possa incidere sulla preparazione della nuova stagione, nella quale Evenepoel potrebbe decidere di tornare al Giro d’Italia dopo il ritiro dovuto a una positività al Covid avvenuto al termine della prima settimana dell’edizione 2023, quando era in maglia rosa (Giro poi vinto da Roglic grazie alla rimonta nella cronoscalata di Monte Lussari della penultima frazione ai danni di Geraint Thomas).