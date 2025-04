Evenepoel, il ritorno: venerdì debutterà nella Freccia del Brabante. Ma ammette: "Ho pensato di smettere"

Remco Evenepoel è pronto a tornare in sella: venerdì alla Freccia del Brabante farà il suo esordio stagionale a 4 mesi e mezzi dal terribile incidente in allenamento.

Ha pensato seriamente che i suoi giorni in bicicletta fossero terminati. “Non fosse stato per mia moglie Oumi, probabilmente avrei potuto davvero appendere la bici al chiodo”, confessa Remco Evenepoel. Che ha trascorso quattro mesi durissimi, complice quel tremendo impatto con il portellone di un furgone postale in uno dei primi allenamenti della nuova stagione, lontano dalla gare ma (per sua sfortuna) pieno zeppo di lividi tra fratture multiple, contusioni ai polmoni e lussazione alla clavicola destra. Un incidente che gli ha precluso i primi tre mesi di corse, tanto che venerdì alla Freccia del Brabante scoccherà l’ora del debutto stagionale dell’ex campione del mondo, nonché trionfatore ai giochi di Parigi 2024.

La confessione: “Ho dubitavo che potesse arrivare questo giorno”

Che a pochi giorni dal ritorno alle competizioni ha voluto raccontare il suo stato d’animo, desideroso di tornare ad attaccare il numero sulla schiena. “Finalmente è arrivata la settimana del mio ritorno, e posso ricominciare a concentrarmi sulle gare. La strada che ho percorso per arrivare a questo punto è stata lunga e faticosa, probabilmente è stata la più complicata di tutta la mia vita, sia fisicamente che mentalmente.

Ammetto di essere stato veramente male e che ho dubitato seriamente della possibilità di tornare a fare quello che ho sempre fatto”. Una sofferenza così marcata che sorprende, pensando a quello che Evenepoel passò nel 2020 dopo il terribile incidente durante il Giro di Lombardia, che lo costrinse a letto per parecchio tempo per via della frattura del bacino.

Il pensiero per la moglie Oumi, le aspettative nelle Ardenne

Il belga ha fatto capire di aver attraversato momenti davvero molto duri. “In questi mesi nella mia vita sono state versate tante lacrime, e per questo voglio ingraziare chi c’è stato per me e mi ha supportato. Per prima mia moglie Oumi, senza la quale probabilmente avrei messo fine alla mia carriera. Dico tutto questo per far capire quanto sia stata importante nell’aiutarmi a risalire”.

Alla compagna Remco ha dedicato il pensiero più bello: “Abbiamo pregato tanto insieme, e questa è una delle cose più belle che mi ha trasmesso. Condividere questa spiritualità con lei è stato un dono incredibile”. Non è mancato un sentito ringraziamento anche per genitori, parenti e amici, oltre che allo staff medico che l’ha preso in cura dopo l’incidente del 3 dicembre scorso.

Evenepoel alla Freccia del Brabante proverà a vedere a che punto è del proprio percorso di riabilitazione sportiva. In teoria è iscritto anche all’Amstel Gold Race in programma domenica prossima, così come alla Liegi-Bastogne-Liegi del 27 aprile, gare alle quali prenderà parte anche Tadej Pogacar con i galloni di logico favorito. Remco non corre dal Giro di Lombardia dello scorso ottobre, chiuso al secondo posto dietro al solito Pogacar. Stavolta però non andrà di fretta: già essere sulla linea di partenza rappresenta una vittoria.