Everton: possibile rescissione del contratto per Dele Alli

L'inglese non sarà riscattato dal Besiktas

26-04-2023 21:56

Dele Alli non è riuscito a ritrovarsi nemmeno in Turchia e tornerà all’Everton in estate. Il club inglese lo ha ceduto in prestito al Besiktas, sperava che il trequartista inglese potesse ritrovare i colpi dei giorni migliori, ma così non è stato. Così, davanti alla prospettiva di riaverlo a libro paga per la prossima stagione, la dirigenza starebbe pensando di risolvere il contratto dell’ex Tottenham, in scadenza nel 2024.