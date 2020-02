Ex dg Figc demolisce Adani: Ma che partita hai visto?

Non è la prima volta che Lele Adani diventa protagonista di feroci polemiche per le sue dichiarazioni. Le sue sfuriate in diretta con l’ex allenatore della Juve Allegri sono ancora agli atti, così come alcune sue telecronache eccessivamente enfatiche sono state spesso condannate dai tifosi. Anche ieri l’ex difensore si è fatto notare per quanto detto durante la telecronaca di Roma-Lecce.

L’ATTACCO – Ad attaccare Adani è stavolta Antonello Valentini, ex dg della Federcalcio che per quasi trent’anni ha fatto parte della Federcalcio. Nel mirino i giudizi dati sul giocatore del Lecce Petriccione.

IL TWEET – Su twitter Valentini scrive: “Che bravo Petriccione”, dice Adani su Sky commentando Roma- Lecce: ma che partita sta guardando ? Il primo gol della Roma nasce da un regalo di Petriccione che perde banalmente palla in uscita.Quanto si piace il buon Adani: troppe seg..mentali…”.

SMENTITA – E subito dopo con un altro tweet Valentini affonda il coltello: “Anche Liverani smentisce Adani e dopo il primo tempo di Roma-Lecce lascia il “bravo” Petriccione negli spogliatoi…”.

LE REAZIONI – Tutte a senso unico le reazioni sui social: “Un continuo di espressioni pleonastiche” o anche: “Ha detto che è bravo proprio per quello, così riparte il carrozzone giallorosso!” oppure: “Da abbonato sky ho più volte mandato mail di protesta per i suoi commenti… Ora tolgo audio”.

COME KANT – C’è chi scrive: “Grazie Antonello, era ora che qualcuno lo dicesse, veramente inascoltabile Adani. Parla di calcio come se parlasse dei massimi sistemi, qualcuno gli spieghi che non è Kant che parla del noumeno” e tanti seguono a ruota: “Rovina le partite. È fastidiosoì” e infine: “Talmente verboso e auto-compiaciuto da risultare insopportabile”.

SPORTEVAI | 24-02-2020 09:52