Ex moglie Ralf Schumacher in terapia dopo outing pilota: rottura totale, è lotta tra avvocati

Cora Brinkmann, da dieci anni separata dal fratello del re della F1, chiede di essere lasciata in pace per guarire: è faida legale tra i due

Con il coming out sui social dello scorso luglio, Ralf Schumacher, fratello del re della F1 Michael, ha alimentato altre polemiche, scatenando l’ira della ex moglie. Speculazioni sulla relazione con Cora Brinkmann non sono mai mancate, e dopo quasi 10 anni dal loro divorzio il caso si è riaperto in maniera piuttosto rumorosa.

Cora Schumacher in terapia dopo la notizia

La star dei reality Cora Brinkmann, 47 anni, è stata sposata con Ralf, 49 anni, per 13 anni tra il 2001 e il 2014, dieci anni prima che il tedesco facesse coming out sui social media. Già all’inizio di novembre Cora si era rivolta alla terapia a causa di attacchi di panico, avendo affermato di aver scoperto che l’ex pilota automobilistico è omosessuale solo tramite Instagram quando Ralf, il fratello minore del sette volte campione del mondo Michael, ha fatto coming out a luglio, quando ha rivelato di avere una relazione con il manager francese Etienne Bousquet-Cassagne.

Dopo l’annuncio scioccante di Ralf a luglio, la relazione della coppia è degenerata in una faida feroce. Cora ha annunciato su Instagram di aver iniziato una terapia che ha “riaperto molte vecchie ferite” dopo il suo divorzio da Ralf: “Voglio finalmente lasciarmi il passato alle spalle e vorrei che Ralf mi lasciasse guarire in pace così da poter finalmente iniziare a vivere la mia vita senza preoccupazioni”.

Le accuse di Ralf all’ex moglie

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ralf sta intraprendendo un’azione legale contro la sua ex moglie nel tentativo di impedirle di rilasciare dichiarazioni sulla loro relazione e sulla sua sessualità su Instagram insistendo sul fatto che sapeva che era gay prima che lo rendesse pubblico. Ha fatto trapelare messaggi WhatsApp che sembravano mostrare Cora che si congratulava con lui per la sua relazione con Bousquet-Cassagne prima della sua rivelazione sui social media.

L’ultima lettera di avvertimento è arrivata agli avvocati di Cora qualche giorno fa. L’avvocato di Cora, Verena Haisch, ha aggiunto: “È già abbastanza grave che Ralf Schumacher abbia colto di sorpresa la madre del loro figlio con il suo coming out, poi l’abbia attaccata legalmente e si sia rifiutato di raggiungere un accordo. Ma il fatto che ora stia lanciando un altro avvertimento alla sua ex moglie, nonostante abbia spiegato esattamente al suo avvocato quanto male si senta Cora Schumacher e quanto urgentemente abbia bisogno di riposo, mi lascia senza parole. Fortunatamente, Cora Schumacher è una donna forte e di buon cuore che guarirà”.

La faida legale dell’ex coppia

Ha continuato affermando che le cose sarebbero finite male per Ralf se avesse portato la questione in tribunale dopo il rifiuto di Cora di emettere un’ingiunzione e che avrebbe portato ogni genere di prova sul tavolo: “Se Ralf Schumacher vuole che venga chiarito in tribunale se era già omosessuale durante il matrimonio, e cosa significasse e cosa facesse con sua moglie, allora lo chiariremo”.

Il figlio della coppia David (anche lui pilota di auto), sotto al post del padre in cui ammetteva la sua omosessualità – dopo anni e anni di rumors – aveva invece commentato: «Sono con te al 100%» e di recente avrebbe detto alla madre di «lasciarci in pace»,