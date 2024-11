F1, omofobia su Ralf Schumacher: l'attacco di Antonio Perez diventa un insulto. Bufera sul papà di Sergio

Il padre del pilota Red Bull, Sergio Perez, Antonio ha duramente attaccato Ralf Schumacher che aveva parlato di un Checo sempre più lontano da Milton Keys. Frasi ai limiti dell'omofobia da parte dell'imprenditore messicano

Il botta e risposta, il diritto di replica sono il sale del contraddittorio. Anche a distanza. Ma quando si esagera si può sfociare nell’affronto, quasi nell’insulto. Quello che ha fatto in queste ore Antonio Perez nei confronti di Ralf Schumacher. Il padre del pilota della Red Bull, Sergio, nel rispondere ad alcune considerazioni fatte dal fratello di Michael, ex pilota, oggi stimato opinionista di F1, ha messo in mezzo il coming out del tedesco facendo delle nemmeno tante velate allusioni alla sua omosessualità. Parole e frasi che avranno degli strascichi, chissà anche per la carriera dello stesso Checo in Red Bull e in Formula 1.

Il futuro di Checo Perez al centro dello “scivolone” di papà Antonio

Sergio Perez è al centro di parecchie speculazioni sul possibile appiedamento da parte della Red Bull. Nonostante Checo abbia firmato un’estensione contrattuale di due anni con la Red Bull, che in teoria lo porterà a guidare per il team di Milton Keys fino alla fine del 2026 le voci su un suo addio sono sempre più frequenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rendimento del messicano è stato sotto le aspettative. Dopo un buon inizio, con 85 punti nei primi cinque weekend di gara, con 4 podi e ben tre secondi posti, nei 16 gp successivi Perez ne ha ottenuti solo 66. Un rendimento calante, con diverse eliminazioni in Q1. Al momento il messicano occupa l’ottavo posto nel campionato piloti, mentre la Red Bull senza il suo apporto è stata superata prima da McLaren e poi dalla Ferrari in quello costruttori.

Per questo motivo sono in molti a pensare, tra questi anche Ralf Schumacher che lo ha detto più volte nel suo ruolo di opinionista e giornalista di F1, che Sergio Perez non correrà per la Red Bull il prossimo anno sostituito da Liam Lawson o Yuki Tsunoda o a sorpresa da Franco Colapinto che tanto piace a Horner.

Antonio Perez risponde a Ralf Schumacher: “Forse è innamorato di Sergio”

Antonio Perez Garibay, padre di Sergio, imprenditore e politico messicano da sempre grande sostenitore, in tutti i sensi, di Checo, intervenuto in una trasmissione tv a difesa del figlio ha avuto parole al veleno verso Ralf Schumacher, anche senza mai nominarlo apertamente ma usando termini pesanti e mettendo in mezzo l’outing fatto la scorsa estate dall’ex pilota di Jordan e Williams:

“I media dovrebbero quantomeno chiedere scusa a Sergio. C’è una persona che è stato pilota di Formula 1 e che ora fa l’opinionista: questo giornalista prima ha dichiarato che Checo è stato fuori da Red Bull, poi, la settimana dopo, ha fatto coming out… non so, magari era innamorato di Checo! Non so se mi spiego… ci sono tante cose strane: non si sa più se sia un giornalista, una donna o un uomo. Le sue parole hanno lasciato dubbi, non per Checo Perez, ma per quello che sua moglie ha detto di lui”.

Parole pesanti che stanno diventando virali in negativo. Il papà di Sergio Perez viene da più parti accusato di omofobia. Ed in attesa di una eventuale risposta o azione di altro tipo di Ralf, se il clamore mediatico dovesse aumentare, la posizione di Checo in Red Bull potrebbe diventare ancora più a rischio

Ralf Schumacher: l’outing, gli attacchi e i litigi con l’ex moglie Cora

Ralf Schumacher, lo scorso luglio, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno Etienne, con il quale ha una relazione oramai da due anni. Ricevendo il L’ex pilota di Formula 1,lo scorso luglio, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno, con il quale ha una relazione oramai da due anni. Ricevendo il pieno supporto dei suoi ex colleghi, Hamilton su tutti

Ma Ralf Schumacher non aveva fatto i conti con l’ex moglie Cora Brinkmann che in un’intervista a Der Spiegel ha attaccato duramente Ralf accusandolo di non averle mai detto niente della sua omosessualità. Ralf ha risposto per le rime all’ex moglie pubblicando sui social le chat whatsapp con l’ex moglie in cui gli diceva di essersi fidanzato con un uomo e lei gli faceva le sue congratulazioni. Pesanti poi le rivelazioni del figlio David, che ha intrapreso la carriera del padre, che ha parlato di vere e proprio minacce, a volte anche percosse, della madre nei confronti del padre.

Chi è Antonio Perez: imprenditore, politico che ha “spinto” Sergio in F1

Antonio Perez Garibay, 65 anni è un imprenditore e politico messicano. Nel suo passato, in giovane età anche una carriera da pilota con diversi titoli nelle varie categorie messicane, poi un infortunio gli ha chiuso anzitempo la carriera al volante. Si è dedicato al mondo dell’imprenditoria ed è uno dei massimi sponsor, in tutti i sensi, del figlio Sergio Perez che ha ereditato dal padre la passione per i motori e l’automobilismo.

In parallelo Perez senior ha percorso anche una carriera politica, si è candidato a sindaco di Guadalajara. Nel 2018 è entrato a far parte del partito politico Morena ed è stato deputato nello stato di Jalisco, membro della Camera dei deputati del Messico dal 2021 al 2024. Personaggio istrionico lo si vede spesso nel paddock dei Gp di F1 al seguito del figlio, mattatore soprattutto nella gara di casa, il Gran Premio del Messico. Lo scorso 16 luglio Antonio Perez ha avuto un malore nel momento in cui suo figlio Sergio ha avuto un pericoloso incidente con la Ferrari di Carlos Sainz nel finale del Gp di Azerbaijan che l’uomo stava guardando in tv.