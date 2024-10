Schumacher, guerra in famiglia: volano stracci tra Ralf e Cora, villa in vendita e post straziante del figlio David

Non si placa la guerra in famiglia tra l'ex pilota di F1 Ralf Schumacher, fratello di Michael, e l'ex moglie Cora Brinkmann. Il loro figlio David rompe il silenzio con parole piene di amarezza sui social

Nemmeno il matrimonio di Gina Maria, figlia del grande Michael, ha portato un po’ di serenità sulla famiglia Schumacher. Almeno sull’altro ramo, quello di Ralf, ex F1 al pari di Schumi in guerra aperta con l’ex moglie Cora Brinkmann. E di mezzo ci è andato anche il figlio della coppia, David, pilota pure lui che è uscito allo scoperto prendendo posizione nei confronti della battaglia, anche legale, tra i suoi genitori con tanto di villa familiare venduta all’insaputa di uno dei due. Insomma una vera e propria soap con tratti di noir.

Ralf Schumacher: la villa in vendita fa andare su tutte le furie Cora

Ralf Schumacher ha messo nuovamente in vendita la villa familiare che un tempo condivideva con l’ex moglie Cora. Secondo il Daily Mail, la proprietà è quotata a 4,85 milioni di euro, circa 4,07 milioni di sterline, tramite l’agenzia immobiliare Marlies Muhr Real Estate.

Ralf, Cora e il loro figlio David, che fa il pilota come papà, vivevano in questa villa con cinque camere da letto a Hallwang, 10 miglia a nord di Salisburgo, in Austria. La coppia ha divorziato nel 2015. I rapporti successivamente alla separazione non sono mai stati cordiali. I due si sono sempre punzecchiati tramite media e social. La stessa villa era stata messa in vendita anche prima, ma non si era stato trovato nessun acquirente.

La rabbia di Cora contro Ralf Schumacher

La decisione di Ralf Schumacher di rimetterre in vendita la villa ha fatto andare su tutte le furie Cora che evidentemente pungolata dai messaggi esterni ha deciso di dire la sua in una story su Instagram: “È un peccato riprovarci (e con questo NON intendo i media) distorcendo i fatti e mettendomi sotto una luce sbagliata. Le foto della casa circolavano sulle pagine immobiliari circa dieci anni fa, quando Ralf Schumacher aveva già provato a vendere la casa, senza affidarsi a una buona agenzia! Se fosse successo, queste foto non sarebbero su Internet oggi! Quindi chi cerca chi è il responsabile, dovrebbe rivolgersi al mio ex marito prima”.

Negli ultimi giorni inoltre Cora ha accusato Ralf non solo di aver messo in vendita la loro villa di famiglia a sua insaputa ma anche di averla lasciata nei guai per quanto riguarda la sorte del loro figlio David, che secondo lei viveva in quella casa.

Fonte: Imago

Riassunto puntate precedenti: dal coming out di Ralf alle accuse dell’ex moglie Cora

Una soap che si trascina da giorni, mesi, anni quella tra Cora e Ralf Schumacher (182 gare disputate con Jordan, Williams e Toyota, con un ruolino di marcia di 6 vittorie, 6 pole position e 27 podi). L’ex pilota di Formula 1, fratello di Michael, la scorsa estate ha fatto coming out annunciando il suo fidanzamento con il compagno Etienne oramai da due anni. Ricevendo anche il pieno supporto dei suoi ex colleghi, Hamilton su tutti.

Ma Ralf Schumacher non aveva fatto i conti con l’ex moglie Cora Brinkmann che in un’intervista a Der Spiegel ha attaccato duramente Ralf accusandolo di non averle mai detto niente della sua omosessualità. Ralf ha risposto per le rime all’ex moglie pubblicando sui social le chat whatsapp con l’ex moglie in cui gli diceva di essersi fidanzato con un uomo e lei gli faceva le sue congratulazioni.

Dissing Cora e Ralf Schumacher: il figlio David rompe il silenzio