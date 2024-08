Ralf Schumacher, botta e risposta con l'ex moglie Cora sull'outing: lui mostra le chat, lei ribatte "patetico"

Non si placa il botta e risposta tra l'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, e l'ex moglie Cora Brinkmann dopo il coming out da parte del tedesco, volano ancora stracci tra i due, lui pubblica le chat di wapp, lei gli dà del patetico

Lui, lei e l’altro. Sarebbe un triangolo perfetto per un film sentimentale ed invece è la trama di quello che sta succedendo tra Ralf Schumacher e l’ex moglie Cora dopo che l’ex pilota tedesco di F1 ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità e presentando il suo nuovo compagno Etienne.

Nelle ultime ore questa saga si è arricchita di un paio di puntate. Dopo infatti che Cora Brinkmann è uscita allo scoperto con delle dichiarazioni contro il fratello di Michael l’ex pilota di Jordan e Williams ha pubblicato la chat di whatsapp con l’ex moglie che ha risposto per le rime. Proviamo allora a ricostruire tutto.

Riassunto puntate precedenti: il coming out di Ralf e le accuse dell’ex moglie Cora

L’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, poco più di un mese fa, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno Etienne, con il quale ha una relazione oramai da due anni. E fin qui nulla di male direte voi. Ma si sa, un outing del genere spesso quando sei famoso ha comunque delle ripercussioni. E non parliamo di omofobia, anzi il fratello di Michael (182 gare disputate con Jordan, Williams e Toyota, con un ruolino di marcia di 6 vittorie, 6 pole position e 27 podi) ha pure ricevuto il pieno supporto dei suoi ex colleghi, Hamilton su tutti.

Ma Ralf Schumacher non aveva fatto i conti con l’ex moglie Cora Brinkmann: la coppia si è sposata nel 2002 per poi separarsi nel 2015. I due hanno anche un figlio David che ha intrapreso la carriera del padre e che proprio nell’ultimo week end ha corso e vinto in coppia con papà Ralf. In una intervista a Der Spiegel Cora la scorsa settimana ha attaccato duramente Ralf dicendo che nonostante i suoi sospetti l’ex marito non le aveva mai detto nulla sua presunta omosessualità e che avrebbe preferito saperlo da lui invece che dalla rete o dai media.

Ralf Schumacher contrattacca, ecco le chat: “Cora sapeva tutto”

Ralf Schumacher, per tutta risposta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una chat di WhatsApp risalente al 6 ottobre 2023 in cui proprio l’ex moglie Cora messaggiandosi con il suo attuale compagno, Etienne, si congratulava della loro relazione e si diceva felice.

“Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre del 2023 perché pensava che ci fossimo sposati – scrive Ralf nel post -. Anche lei era felice, come potete vedere da questo messaggio indirizzato personalmente a Etienne. Penso che sia un peccato per me ed Etienne che lei diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace“.

Cora risponde per le rime: “Ralf è patetico”

E non finisce mica il cielo cantava Mia Martini perchè a stretto giro di tempo Cora Brinkmann ha voluto rispondere ancora una volta al suo ex marito e lo ha fatto duramente: “Quanto deve essere patetica una persona per pubblicare illegalmente messaggi WhatsApp privati ​​per nascondere la verità? Viola palesemente i miei diritti personali, invece di avvicinarmi e dirmi la verità almeno adesso. Mi ha presentato Etienne solo come suo assistente personale, non come suo compagno. WhatsApp è stato il mio ultimo tentativo per provare a scoprire la verità almeno da lui”.

Alla prossima puntata…