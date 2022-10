09-10-2022 15:04

Era l’estate del 2010 quando Iker Casillas, dopo aver vinto i Mondiali con la sua Spagna, fece una clamorosa dichiarazione d’amore in diretta tv alla giornalista Sara Carbonero, baciandola davanti alle telecamere. I due si conoscevano da un anno e da poco avevano iniziato a frequentarsi. Per l’ex portiere del Real Madrid fu un gesto che lo proiettò all’attenzione mondiale ma non solo la coppia successivamente si è separata, bensì oggi Casillas avrebbe fatto outing dichiarandosi gay.

Casillas su twitter rivela di essere gay

Con un tweet di una sola riga, che lascia concreti dubbi sull’autenticità e fa pensare piuttosto a un attacco di un hacker, Casillas scrive sul suo profilo ufficiale “Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo” (“spero che mi rispettiate, sono gay. Felice domenica”).

Casillas aveva divorziato nella scorsa stagione dalla Carbonero, che aveva sposato in gran segreto a Madrid nel 2016, due anni dopo la nascita del primo figlio Martin cui avrebbe fatto seguito il secondogenito Lucas.

La carriera di Casillas, trofei con Real e nazionale

In carriera Casillas ha legato il suo nome al Real Madrid, con cui in 16 anni di militanza ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre Champions League, due Supercoppe UEFA, due Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA.] Con il Porto ha conquistato due campionati portoghesi, una Coppa del Portogallo ed una Supercoppa portoghese. Poi è stato campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola.

Quanti gossip su Casillas

Dopo la rottura con la Carbonero – dopo anni difficili, dai problemi al cuore dell’ex calciatore al tumore alle ovaie della giornalista, sono stati attribuite diverse storie d’amore a Casillas. Dal flirt con l’influencer spagnola Rocio Osorno ad una presunta relazione con Shaqira dopo la separazione della cantante con Piquè. Oggi la rivelazione, ammesso che sia vera.

Puyol risponde a Casillas

Sui social in pochi minuti quasi 10.000 commenti tra cui anche quello di Puyol: “È tempo di raccontare la nostra storia, Iker”. Il tutto corredato da un cuore e da un’emoticon con un bacio”, poi tantissime reazioni dei tifosi: “Allora quel bacio fu una menzogna?”, oppure: “A me importa solo che parasti il rigore a Robben” e ancora: “Nessun problema Iker, ama Massimiliano Allegri e portalo in Spagna con te” e infine: “La sensazione è che sia tutto falso, il comunicato sarebbe stato scritto diversamente ma la verità che oggi come oggi non importano quali siano le sue preferenze, è una persona e basta”.