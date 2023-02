Sarà la squadra campione in carica la favorita del primo GP, Ferrari rivale numero uno, Mercedes con tante incognite.

25-02-2023 18:16

A Sakhir si sono completati i test in vista dell’esordio stagionale della F1, in programma il 5 marzo proprio in Bahrain: il miglior tempo è firmato da Sergio Perez (1:30.305) nel pomeriggio; Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto e Valtteri Bottas al terzo, con i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente quarto e quinto

Sorridono Red Bull e Aston Martin

Il riscontro cronometrico di Sergio Perez è stato ottenuto con la gomma C4 e vale un tempo migliore della pole di Leclerc (1:30.558) un anno fa: sono solo Red Bull e Aston Martin a non avere difficoltà con tutti e tre i tipi di mescola sul passo gara. Chris Horner guida gli austriaci alla difesa dei titoli piloti e costruttori: “Abbiamo ben lavorato in fabbrica, dai test c’è poi sempre da imparare; è una macchina nuova che ottimizza ogni area della macchina di un anno fa, tra 2-3 GP capiremo di più i valori in ballo. Max Verstappen ha esperienza e fiducia, per quello guida in maniera così brillante, Sergio Perez spero continui a crescere” spiega a Sky Sport F1.

Può essere la sorpresa dell’anno l’Aston Martin, che ha potenziale inesplorato, a dire di Fernando Alonso, vista la filosofia totalmente cambiata rispetto al 2022; elogia lo spagnolo il capo progettista Luca Furbatto: “E’ carico, lui è super, una vera belva. Ho lavorato 15 anni fa con lui in McLaren e non è cambiato di un millimetro”.

Ferrari tra luci e ombre, le parole di Leclerc e Vasseur

Charles Leclerc ha stabilitò la velocità di punta con 325 km/h, sembrando più a suo agio rispetto a giovedì: “Alcune caratteristiche della macchina sono diverse, mi aspetto di essere più veloce sul rettilineo e di faticare di più in curva; spero di avere ancora margine, abbiamo provato gli stili di guida per avere la resa migliore, ma ci sarà ancora da lavorare”.

Sornione in mattinata il nuovo numero 1 della Rossa, che ha percorso nei test 417 giri (218 Sainz, 199 Leclerc) e pare faticare ancora nella gestione gomme, Frederic Vasseur: “Siamo di sicuro nella top-10. Non possiamo valutare i rapporti di forza, è un peccato che ci siano così pochi test: sarà strano correre il primo GP, rispetto a oggi ci sarà una differenza di 20 gradi sulla pista”.

La classifica dei Test, giorno 3

