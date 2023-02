F1, Aston Martin: nei test di Sakhir Drugovich sostituisce Stroll

Il canadese si è infortunato mentre era in bicicletta durante gli allenamenti in Spagna: al suo posto il terzo pilota

22-02-2023 13:39

Non ci sarà Lance Stroll alla guida dell’Aston Martin nei test di Sakhir, in Bahrain, in programma dal 23 al 25 febbraio. Il pilota ufficiale si è infortunato mentre era in bicicletta durante gli allenamenti in Spagna: “Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo sulla mia bici in preparazione per la stagione. Sono determinato a tornare in macchina e sono entusiasta della stagione che ci aspetta con la squadra. Sono motivato a riprendermi da questa battuta d’arresto il più rapidamente possibile”.

Al posto di Stroll ci sarà il terzo pilota, Felipe Drugovich. Il brasiliano sarà in pista già domani mattina, nel pomeriggio toccherà invece a Fernando Alonso.