F1, Abu Dhabi: Alonso si schiera con Verstappen

09-12-2021 15:56

Decisamente competitivo in questo finale di stagione, Fernando Alonso potrà godersi da una visuale privilegiata il duello finale tra Hamilton e Verstappen, uno scontro che lo spagnolo si augura possa premiare il pilota, a suo avviso, più meritevole in circolazione al momento.

“Non tifo Max, ma penso che meriti questo titolo. Questa è la mia opinione, ognuno ha la sua. Entrambi sono sicuramente molto preparati, sono veloci, non commettono errori ed entrambi guidano al limite. Dall’esterno è ovviamente molto interessante” ha dichiarato alla vigilia delle prove del venerdì il due volte campione del mondo.

“Entrambi sono in ottima forma e guidano alla grande. Max guida un po’ meglio del resto del gruppo al momento. Il suo giro di qualifica in Arabia Saudita è stato eccezionale fino a quando non è finito a muro. Credo che sia fantastico vedere come si spingono a vicenda per migliorare le loro prestazioni” ha sentenziato Alonso, pronto come tutti a vivere intensamente uno dei fine settimana più attesi della storia della Formula Uno.

OMNISPORT