F1 Abu Dhabi: reclamo multiplo della Mercedes dopo vittoria Verstappen

La Mercedes non ci sta e non accetta il risultato della pista che a Yas Marina ha dato la vittoria del mondiale alla Red Bull all’ultimo giro. Una conclusione di stagione incredibile, che lascia non poche polemiche soprattutto per il modo in cui è arrivata. Hamilton era in vantaggio di una vita su Verstappen quando è entrata la Safety Car che ha rimesso tutto in gioco. A quel punto Max ha cambiato le gomme mentre l’alfiere Mercedes è rimasto in pista. Risultato? Vittoria di Verstappen a poche curva dalla fine.

Mercedes imbestialita e furente con la direzione gara, ed infatti la casa di Brakley ha diramato un reclamo ufficiale multiplo, nel quale contesta una serie di decisione a suo dire discutibili e sbagliate:

L’ondeggiamento di Verstappen sul rettilineo dopo il sorpasso su Hamilton.

Il fatto che Verstappen abbia superato leggermente Hamilton durante la Safety Car a causa del rallentamento improvviso da parte di Hamilton.

Il fatto che le vetture doppiate non si erano tutte sdoppiate e la circostanza che ha visto la gara riprendere nello stesso giro nel quale è poi ripresa per la tornata conclusiva

Tanta curiosità ora per conoscere l’opinione di Toto Wolff.

