F1, Alain Prost: "Hamilton non è un pilota scorretto”

Se non se ne intende lui di rivalità…Alain Prost, quattro volte campione del mondo e protagonista della rivalità probabilmente più leggendaria della F1, quella con Ayrton Senna, ha speso parole in difesa di Lewis Hamilton dopo i fatti di Silverstone, dicendo la sua in merito alla sfida che sta caratterizzando questo campionato del mondo.

“Lewis non è un pilota scorretto. Non voglio schierarmi da una parte o dall’altra, ma la battaglia tra Verstappen e Hamilton nei primi giri ha fatto sì che i due fossero pieni di adrenalina. Non credo però sia stato un incidente volontario, entrambi avevano troppo da perdere – le parole di Prost a L’Equipe – Max e Lewis sono però sottoposti ad una enorme pressione, anche perché c’è un duello pubblico tra le due squadre. Ciò che è successo a Silverstone in ogni caso non è paragonabile ai miei incidenti a Suzuka con Ayrton”.

OMNISPORT | 30-07-2021 10:37