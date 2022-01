F1, Alfa Romeo, Bottas: “Vincere qualche gara? E’ possibile”

31-01-2022 14:00

Dopo cinque anni in Mercedes Valtteri Bottas ha scelto di avere più responsabilità. Ecco perchè da seconda guida al fianco di Lewis Hamilton, è passato in Alfa Romeo dove farà da chioccia al cinese Zhou.

E’ ovvio che l’arrivo di Valtteri Bottas in Alfa Romeo deve necessariamente dare una spinta in più a tutta la scuderia sotto ogni punto di vista, visto che dal 2022 e con il nuovo regolamento tecnico è chiamata a migliorare rispetto alle ultime stagioni turbolente e quasi sempre fuori dalla zona punti.

“Analizzando questi nuovi regolamenti, il budget cap e il resto, credo che tutto sia possibile – ha detto Bottas a GPFans. L’Alfa Romeo dovrebbe essere più in alto rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni, vedendo anche il lavoro delle persone in fabbrica, le motivazioni e tutto il resto. La bellezza dei nuovi regolamenti è questa, semplicemente non sei a conoscenza delle forze in campo, quindi non è facile fare delle previsioni. Sono molto realistico, non credo che lotteremo costantemente per le vittorie il prossimo anno, ma stando sempre in zona punti magari potrà capitare. Ci sono così tante variabili in pista che alla fine influenzeranno i risultati”.

Queste le parole del finlandese che non esclude possibilità di vittorie anche con la nuova vettura del team svizzero. Alla pista l’unica incontrovertibile sentenza.

OMNISPORT