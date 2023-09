F1, Alfa Romeo conferma Zhou con Bottas per il 2024, ufficiale. Altra porta chiusa per Schumacher

Il Team di F1 Alfa Romeo Sauber conferma la sua lineup per il Mondiale di Formula 1 del prossimo anno. Anche nel 2024 la scuderia che dal 2026 diventerà Audi avrà in Bottas e Zhou la coppia di piloti titolare. Niente da fare per Mick Schumacher

Alla vigilia del week end del Gran Premio di Singapore arriva un’altra ufficialità in vista del Mondiale di Formula 1 del 2024. La scuderia Alfa Romeo Team Sauber ha ufficializzato oggi la conferma della sua line up per la prossima stagione. Al fianco di Valtteri Bottas che aveva già un contratto per il 2024 è stato rinnovata la fiducia al giovane pilota cinese Zhou Guanyu il cui sedile qualcuno aveva messo in bilico negli ultimi mesi.

Confermato infine nel team anche il giovane talento francese Théo Pourchaire, attualmente leader del campionato di F2. Che pare essere l’erede designato di uno dei due volanti nel 2025, anno da cui ricordiamo cesserà la partnership tra Alfa Romeo e Sauber prima dell’ingresso di Audi dal 2026.

Intanto una notizia, comunque già nell’aria, che chiude le porte ad un eventuale ritorno almeno in ambito del Team Sauber di Mick Schumacher a cui non resta che sperare in una chiamata dalla Williams al posto di Logan Sargeant, magari con la spinta di Wolff e della Mercedes che motorizza il team di Groove.

F1: Zhou con Bottas in Alfa Romeo ancora nel 2024

È una scelta che evidenzia la ricerca della stabilità rispetto alle ultime due stagioni in casa Alfa anche pensando a quello che sarà il prossimo anno con vista 2025 quando lì sì che sarà aria di rivoluzione in attesa di Audi.

Bottas, 10 vittorie con Mercedes nell’era del dominio di Hamilton, sarà alla terza stagione con Sauber, lui che aveva il contratto già garantito per il 2024. Il finlandese ha portato grande esperienza, anche risultati lo scorso anno a inizio stagione poi è andato in calando anche il calare della competitività della vettura. Ma a Monza ha saputo riportare l’Alfa Romeo a punti, un gran risultato viste le ultime gare di quest’anno.

Anche Zhou è in Alfa dallo scorso anno, primo pilota cinese in Formula 1, ha dimostrato solo a tratti la velocità e l’abilità che gli erano riconosciute. Nelle ultime settimane il suo sedile era stato messo in dubbio. Si era parlato di Mick Schumacher o della promozione del giovane talento francese Théo Pourchaire, attualmente leader del campionato di F2. Alla fine la linea della continuità ha avuto la meglio

F1, Alfa Romeo: il tp Alunni Bravi plaude la scelta Zhou-Bottas

Alessandro Alunni Bravi, team principal da quest’anno al posto di Vasseur andato in Ferrari ha commentato così la decisione di Alfa Romeo Sauber: “La decisione di continuare il nostro viaggio con la nostra formazione di piloti invariata testimonia l’investimento che abbiamo fatto nel nostro progetto. Niente in Formula 1 cambia da un giorno all’altro e abbiamo preso la decisione consapevole di concentrarci sulla stabilità e di continuare a costruire insieme la nostra squadra mentre ci imbarchiamo in un importante periodo di transizione. Valtteri e Zhou sono piloti di noto talento e abilità e lavorano molto bene insieme: sono ben assortiti e possono spingersi a vicenda. Valtteri ha assunto un ruolo di vero leader all’interno della squadra, spingendo tutti noi a dare il massimo; Zhou ha fatto passi avanti impressionanti negli ultimi due anni e ci aspettiamo che continui su questa traiettoria nel 2024. Ora il testimone è tornato a noi: dobbiamo dare a entrambi i piloti una buona macchina e metterli nelle migliori condizioni per esibirsi. Finalmente”.

F1, Bottas: “Motivati a dare tutto per tornare davanti”



Così Valtteri Bottas:

“Ho la sensazione che abbiamo un orizzonte entusiasmante davanti a noi, quindi sono felice e grato di poter guardare avanti al 2024 sapendo come si sta formando la squadra. C’è una buona atmosfera all’interno della nostra squadra, vado d’accordo con Zhou ed entrambi ci spingiamo a vicenda per migliorare. C’è una quantità impressionante di lavoro dietro le quinte, a Hinwil e oltre, e ora che la formazione è pronta per il prossimo anno, possiamo concentrarci completamente sul miglioramento, a partire già da questo fine settimana a Singapore. Ogni passo avanti che facciamo è un passo avanti per quest’anno e per il prossimo, quindi siamo motivati ​​a dare tutto ciò che abbiamo ogni volta che siamo in pista o in fabbrica”.

F1, Zhou: “Oroglioso di restare in Alfa Sauber”

Zhou Guanyu ha commentato con grande entusiasmo la notizia del suo rinnovo: