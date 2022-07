F1, allarme in Red Bull: cambio di power unit

31-07-2022 13:23

Il problema al motore avuto in Q3 da Max Verstappen ha aperto l’emergenza motori in casa Red Bull. E così a pochi minuti dalla partenza del GP d’Ungheria ha spinto il team austriaco a montare la terza power unit sia sulla vettura dell’olandese che su quella del compagno di squadra Sergio Perez, eliminato già in Q2.

Nessuna penalità per i due, che scatteranno così decimo e undicesimo. Cambio di motore anche per un’altra vettura del gruppo Red Bull, l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Per lui si tratta della quarta power unit, ma la penalità sarà solo di una posizione dato che aveva chiuso 19° in qualifica a Budapest.